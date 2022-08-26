* Facebook — запрещённая в России организация

Вашингтон, 26 августа, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) препятствовала распространению информации о скандале с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена во время президентской кампании 2020 года, сообщает Fox News.

The Crunchies Марк Цукерберг

Глава соцсети Марк Цукерберг рассказал в эфире подкаста Джо Рогана, что в 2020 году к нему обратилось ФБР с просьбой предотвратить распространение якобы дезинформации о кандидате в президенты Джо Байдене, у сына которого в ноутбуке были найдены компрометирующие данные.

После этого соцсеть начала искусственно сдерживать распространение публикаций на данную тему. Пользователи платформы по-прежнему могли размещать на своих страницах новости о ноутбуке сына Байдена, однако видны они были лишь ограниченной аудитории.

Как сообщало ИА REGNUM, более чем через год после президентских выборов в США газета The New York Times объявила о том, что «установила подлинность» как самого компьютера Хантера Байдена, так и обнаруженной в нём переписки. В ноутбуке, оставленном в ремонтной мастерской штата Делавэр, оказалось большое количество компрометирующих материалов о деятельности сына Байдена, в том числе указывающих на то, что он активно пользовался политическим влиянием своей семьи.