Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил бойцов из региона, проходящих лечение в госпитале Военно-медицинской академии (ВМА) после участия в специальной военной операции. Об этом глава области рассказал в своём Telegram-канале.

t. me/drozdenko_au_lo Александр Дрозденко в госпитале ВМА

Дрозденко узнал о состоянии здоровья военнослужащих, которые поправляются в госпитале после ранений, контузий и травм. Они получили от губернатора гостинцы и подарки.

Бойцы узнали о спецпрограмме трудоустройства тех, кто вернулся из Донбасса и увольняется с военной службы. Бизнес Ленобласти уже поддержал эту меру поддержки. Организации готовы заниматься переобучением военнослужащих и предоставлять им места с зарплатой выше средней по области.

«Ленобласть не в стороне. Помогаем с оборудованием и инвентарём для реабилитации, оборудуем уголки с чаем, кофе и сладким во всех отделениях ВМА. Для выздоровления нужна не только грамотная медицинская помощь, но и забота, поддержка от всех нас», — заключил губернатор.