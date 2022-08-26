Лондон, , 17:44 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе в пятницу, 26 августа, поднялась выше $3400 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 17:05 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF выросла на 4,8% и достигла $3448,4 за тысячу кубометров.

Газ Gazprom.ru

В последний раз цена на газ в Европе находилась на таком уровне в начале марта 2022 года.

Цены на газ продолжают расти в ожидании приостановки поставок по газопроводу «Северный поток». Ранее в «Газпроме» анонсировали, что транспортировка топлива по газопроводу будет приостановлена на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, для проведения планового технического обслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

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