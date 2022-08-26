Донецк, 26 августа, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Бандеровцы обстреляли столицу ДНР — город Донецк из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сегодня, 26 августа, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

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Сообщается, что за 15 минут были выпущены 20 ракет из «Града» по городской застройке Донецка.

Степень ущерба уточняется.