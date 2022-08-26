Саратов, , 18:01 — REGNUM Приход во имя святителя Митрофания Воронежского и два хозяйствующих субъекта в течение трех месяцев были отключены от сетей холодного водоснабжения. Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения — Саратов» признано нарушившим требования, установленные законом о защите конкуренции. Об этом 26 августа сообщает саратовское управление Федеральной антимонопольной службы.

Федеральная антимонопольная служба Fas.gov.ru

Отмечается, что на протяжении трех месяцев компания не восстанавливала водоснабжение после аварии и не подавала холодную воду в храм и двум компаниям, при этом пытаясь переложить обязанности по ремонту на самих абонентов.

Действия компании из-за доминирующего положения на рынке водоснабжения и водоотведения на территории Саратова привели к ущемлению интересов заявителей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове суд признал виновным начальника центрального района водоснабжения цеха водопроводных сетей ООО «Концессии водоснабжения» в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

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