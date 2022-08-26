Саратов, 26 августа 2022, 18:01 — REGNUM Приход во имя святителя Митрофания Воронежского и два хозяйствующих субъекта в течение трех месяцев были отключены от сетей холодного водоснабжения. Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения — Саратов» признано нарушившим требования, установленные законом о защите конкуренции. Об этом 26 августа сообщает саратовское управление Федеральной антимонопольной службы.

Федеральная антимонопольная служба
Федеральная антимонопольная служба
Fas.gov.ru

Отмечается, что на протяжении трех месяцев компания не восстанавливала водоснабжение после аварии и не подавала холодную воду в храм и двум компаниям, при этом пытаясь переложить обязанности по ремонту на самих абонентов.

Действия компании из-за доминирующего положения на рынке водоснабжения и водоотведения на территории Саратова привели к ущемлению интересов заявителей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове суд признал виновным начальника центрального района водоснабжения цеха водопроводных сетей ООО «Концессии водоснабжения» в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

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