Вологда, 26 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В 23 районах Вологодской области установлен особый противопожарный режим, сообщает региональное правительство.

(сс) Georgia Emergency Management Agency Лесной пожар

Во время действия режима запрещено посещение лесов, выжигание мусора, разведение огня, в том числе в мангалах и металлических бочках, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, на землях всех категорий.

«Из-за аномально жаркой погоды мы увеличили кратность наземного и авиапатрулирования лесов, также используем квадрокоатеры, систему видеомониторинга и спутниковые съёмки, — отметил начальник департамента лесного комплекса области Роман Марков. — Впереди жаркие выходные без осадков, прошу вас воздержаться от посещения лесов и дождаться снижения температуры. Давайте беречь наши леса вместе!».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми ввели в Ухте режим ЧС из-за подступившего к жилым кварталам пожара.