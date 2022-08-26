Вашингтон, 26 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Бывшим хакерам разведки США, помогавшим Объединенным Арабским Эмиратам шпионить за представителями СМИ, временно запретили заниматься экспортом оборонных технологий, сообщает 26 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Речь идет об оперативниках Марке Байере, Райане Адамсе и Дэниеле Герике, которые шпионили за представителями СМИ в рамках секретной разведывательной программы ОАЭ под названием «Проект Ворон» (Project Raven) во время блокады Катара.

Трое мужчин признались во взломе американских компьютерных систем без получения необходимого разрешения от правительства США, согласно документам федерального суда, опубликованным в сентябре.

Теперь им будет запрещено в течение трех лет прямо или косвенно участвовать в любой деятельности, подпадающей под правила международной торговли оружием (ITAR). Данные правила ограничивают и контролируют экспорт оборонных технологий для обеспечения национальной безопасности США.