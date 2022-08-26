Энергодар, Украина, 26 августа, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В результате последнего обстрела со стороны бандеровских вооруженных формирований Запорожской атомной электростанции четыре снаряда разорвались на территории хранилища радиоактивных изотопов. Об этом сегодня, 26 августа, заявили власти Энергодара.

Ralf1969 Запорожская АЭС

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, войска киевского режима систематически обстреливают Запорожскую АЭС, создавая угрозу масштабной ядерной катастрофы.

При этом Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе — она состоит из шести энергоблоков, суммарная мощность которых — 6000 МВт.

По неподтвержденным данным, Запорожская АЭС уже отключена от оставшейся под контролем Киева энергосистемы бывшей УССР.

Власти Энергодара уточнили, что после последнего обстрела радиационный фон на АЭС остается в норме.