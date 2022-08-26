Белград, 26 августа, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Ни одна из стран Европы не способна выдержать наступивший энергетический кризис, в том числе вынести нынешние цены на газ, заявил 26 августа президент Сербии Александр Вучич на открытии ярмарки.

Газ

По его словам, осенью и зимой Сербию ждут проблемы из-за событий на территории бывшей УССР.

«Уже сегодня, покупая газ, вы не можете купить дешевле чем за $4 тыс. Если цена на рынке $3,3 тыс., то это $4—4,1 тыс. со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами. В Европе нет страны, которая могла бы это выдержать», — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии подчеркнул, что страна с 1 ноября не сможет из-за санкций получать нефть из России, которую сейчас доставляют по нефтепроводу через Хорватию.