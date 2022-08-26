Самара, , 19:24 — REGNUM В домах, расположенных в зоне строительства новой автомобильной развязки в Самаре, установят шумозащитное остекление. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Строительство дороги Russianhighways.ru

Данный вопрос рассматривали на совещании в правительстве региона.

Сообщается, что строительство двухуровневой транспортной развязки с эстакадой по улице Ново-Садовой, которое ведется в рамках второго этапа работ по реконструкции автодороги на участке от улицы Полевой до проспекта Кирова, доставляет неудобства жильцам многоэтажных домов, расположенных возле торгового центра «Апельсин».

Ранее жители обратились в правительство области с жалобами на шум в связи со строительством магистрали. Помимо этого, жителей беспокоит, что с вводом данного объекта уровень шума повысится из-за более интенсивного движения транспорта. Сейчас пропускная способность автодороги составляет 55 тысяч автомобилей в ежесуточно, в перспективе она может увеличиться до 98 тысяч автомобилей.

По словам руководителя госэкспертизы проектов в строительстве Александра Балашова, проект реконструкции предусматривает шумозащитное остекление торцевых и фасадных частей жилых зданий, которые попали в строительства.

Отмечается, что сейчас строители обходят квартиры, замеряют оконные проемы. В сентябре начнутся работы по остеклению.

«Замена будет производиться бесплатно для граждан, поскольку проектом уже предусмотрен этот вид работ. Собственники квартир имеют право отказаться от замены остекления на шумозащитное по собственному желанию», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что данный объект в Самаре строится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии будет построен путепровод в 575 метров и автодороги протяженностью 1,2 км. Строительство начались весной 2021 года.