Запорожье, Бывш. УССР, , 17:34 — REGNUM Оставшаяся ЛЭП, которая вела с Запорожской АЭС на территорию б. УССР, перебита бандеровскими ударами, заявил 26 августа член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире «России 1».

ЛЭП

Уточнив, что со станции на территорию б. УССР ведёт четыре ЛЭП, представитель Запорожской области сказал, что три из них уже давно были перебиты, интенсивные обстрелы бандеровцев при этом продолжались, так что ремонт был невозможен.

ИА REGNUM), насколько мне известно, была перебита четвёртая линия, соответственно, просто физически невозможно передавать энергию на правый берег Днепра». Владимир Рогов «Вчера (25 августа — прим.), насколько мне известно, была перебита четвёртая линия, соответственно, просто физически невозможно передавать энергию на правый берег Днепра».

Энергия с Запорожской АЭС сейчас «поставляется непосредственно на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей», сказал Рогов.

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