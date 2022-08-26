Краснодар, , 17:37 — REGNUM Участие певицы Манижи в казачьем фестивале «Александровская крепость» в Краснодарском крае организаторы назвали творческим экспериментом.

Манижа Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам организаторов фестиваля, певица приглашена для того, чтобы «продемонстрировать весь процесс подготовки и исполнения традиционной песни».

«Мы надеемся, что, услышав результат этого творческого эксперимента, все сомневающиеся убедятся в том, что традиционный казачий фольклор способен вдохновлять и объединять самых разных людей»,— цитирует «Коммерсант» представителя фонда «Вольное дело», который организует фестиваль казачьей песни на Кубани.

ИА REGNUM напоминает, что Манижа ранее выступала против проведения специальной военной операции России в Донбассе.