Краснодар, 26 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Участие певицы Манижи в казачьем фестивале «Александровская крепость» в Краснодарском крае организаторы назвали творческим экспериментом.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

По словам организаторов фестиваля, певица приглашена для того, чтобы«продемонстрировать весь процесс подготовки и исполнения традиционной песни».

«Мы надеемся, что, услышав результат этого творческого эксперимента, все сомневающиеся убедятся в том, что традиционный казачий фольклор способен вдохновлять и объединять самых разных людей»,— цитирует «Коммерсант» представителя фонда «Вольное дело», который организует фестиваль казачьей песни на Кубани.

ИА REGNUM напоминает, что Манижа ранее выступала против проведения специальной военной операции России в Донбассе.