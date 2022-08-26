Участие Манижи в фестивале на Кубани назвали творческим экспериментом
Краснодар, 26 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Участие певицы Манижи в казачьем фестивале «Александровская крепость» в Краснодарском крае организаторы назвали творческим экспериментом.
По словам организаторов фестиваля, певица приглашена для того, чтобы«продемонстрировать весь процесс подготовки и исполнения традиционной песни».
«Мы надеемся, что, услышав результат этого творческого эксперимента, все сомневающиеся убедятся в том, что традиционный казачий фольклор способен вдохновлять и объединять самых разных людей»,— цитирует «Коммерсант» представителя фонда «Вольное дело», который организует фестиваль казачьей песни на Кубани.
ИА REGNUM напоминает, что Манижа ранее выступала против проведения специальной военной операции России в Донбассе.