Кемерово, , 17:29 — REGNUM В Кемерове в честь 75-летия Дня шахтёра прошёл парад шахтёрских делегаций. Его участники прошли мимо строящего спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» и Ледового дворца «Кузбасс», сообщили в правительстве региона.

«Сегодня мы отмечаем 75-летие Дня шахтёра, в этом году будем праздновать 300-летие угольной отрасли России, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — В этом году мы вводим новую традицию — прохождение торжественного парада. Уверен, она сохранится на долгие годы. С нами в одном строю люди, которые внесли огромный вклад в развитие угольной промышленности — ветераны, представители шахтёрских делегаций муниципалитетов северной агломерации, а также студенты — будущие работники угольной отрасли. Они станут достойной сменой».

В параде участвовали более 5 тысяч шахтёров северной агломерации.

А в 19:00 (время местное) на Московской площади Кемерово началось выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Завершится празднование Дня шахтёра красочным фейерверком.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что парад шахтёрских делегаций состоялся 26 августа и в городе Полысаево, который в 2022 году выбран центром празднования Дня шахтёра в Кузбассе.