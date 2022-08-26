Хоби, , 22:00 — REGNUM Жители одного из районов деревни Кулеви муниципалитета Хоби провели сегодня предупредительный митинг, сообщает 26 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Протест Nathan Keirn

Они утверждают, что у них уже полтора месяца нет воды. По словам местных жителей, водяной насос был введён в эксплуатацию три года назад, но, похоже, он некачественный, потому что с тех пор вода в деревню либо поступает очень мало, либо не поступает вообще.

Люди просят соответствующие ведомства заинтересоваться вопросом и принять необходимые меры. Они подозревают, что много денег было потрачено впустую из-за некачественной работы.

Население требует помощи у центрального правительства, потому что, как оно утверждает, местные органы власти не обращают внимания на проблему. Примечательно, что сельский староста покинул населённый пункт, как только появились журналисты с камерой.