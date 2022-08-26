Троицк, Челябинская область, 26 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области прокуратура обжаловала мягкий приговор гражданину, который зарезал маленькую девочку. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Kremlin.ru Прокурор

Ранее городской суд признал его виновным в угрозе убийством и причинение смерти по неосторожности и назначил ему полтора года колонии общего режима. Но следователи обвиняли его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также в покушении на убийство. Прокурор запросил для него 12 лет колонии строгого режима. Но суд переквалифицировал обвинение и назначил гражданину гораздо более мягкое наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 5 февраля. Пьяный гражданин поругался со своей сожительницей и, избил её, угрожал убить и напал с ножом. На руках женщина находилась её дочь 2020 года рождения. Нож попал ей в ногу. Девочка скончалась в больнице от обильной кровопотери.

Государственный обвинитель посчитал приговор незаконным, несправедливым и подлежащим отмене, так как, по его мнению, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, уголовно-процессуальный закон был нарушен, а уголовный — неправильно применён. Апелляционное представление уже внесено в Челябинский областной суд.