Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В честь Дня знаний школьники и студенты Санкт-Петербурга смогут посетить Государственный Эрмитаж бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Государственный Эрмитаж

Таким образом Эрмитаж сделает подарок для учащихся. Воспользоваться предложением смогут дети до 18 лет, студенты, курсанты, а также аспиранты, адъюнкты, интерны, врачи-ординаторы вузов России. Принимать бесплатно их будут Главный музейный комплекс и Главный Штаб.

Приобрести бесплатные входные билеты желающие смогут на сайте музея. Для его посещения нужно будет иметь при себе документы, которые подтверждают право на льготное посещение.

«Обращаем ваше внимание, что по бесплатному входному билету для студентов и учащихся вы сможете увидеть как постоянные экспозиции, так и временные выставки без экскурсии», — сообщили в пресс-службе.