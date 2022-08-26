Грозный, 26 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российского лидера Владимира Путина дать возможность поскорее закончить специальную военную операцию на территории бывшей УССР. Об этом Кадыров заявил в своем обращении, опубликованном сегодня, 26 августа, в своем телеграм-канале.

Government.ru Рамзан Кадыров

«Прошу, и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию», — заявил Кадыров.

Также глава Чечни подчеркнул, что если из мирового сообщества только 15% против России — это не значит, что против России весь мир.

«Мы эти 15 процентов можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — считает Кадыров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бандеровские спецслужбы распространили информацию о том, что они якобы собрали «безоговорочные доказательства военных преступлений» Кадырова на территории бывш. УССР, а также Даниила Мартынова и Хусейна Меджидова. Утверждается, что Кадыров в феврале–марте 2022 года руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады.