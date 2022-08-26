Анна Царькова, 26 августа 2022, 17:50 — REGNUM С октября текущего года для домохозяйств в Британии с 1971 фунта до 3549 фунтов вырастет средний счет на оплату газа и электроэнергии. Об этом 26 августа со ссылкой на регулирующий орган Ofgem сообщает Financial Times.

Эберхар Кейхлау. Старуха со свечой (Аллегория огня). 17 век
Эберхар Кейхлау. Старуха со свечой (Аллегория огня). 17 век

Причиной увеличения предельного уровня цен на 80% является быстрый рост оптовых цен на газ и электроэнергию. В свою очередь, предельный уровень цен определяет максимальную сумму, которую среднее домохозяйство в Британии будет платить с октября месяца, уточнили в Ofgem.

В соответствии с прогнозами, к весне 2023 года предельная цена может стать выше 5000 фунтов стерлингов в год, в то время как в минувшем году она составляла 1277 фунтов.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения считают, что проблемы с ценами, с которыми столкнется Британия, являются результатом антироссийских санкций, так как Запад сильно зависит от российских ресурсов.

«Есть русская поговорка: не рой яму другому…» — отреагировала Наталья.

«Интересно, куда побегут британские беженцы?» — с сарказмом поинтересовался Александр.

«Ничего страшного: свечи, факелы, керосиновые лампы всяко подешевле…» — иронизирует Ирина.

Александр Браславский. Керосиновая лампа. 1930-е — 1940-е
Александр Браславский. Керосиновая лампа. 1930-е — 1940-е

«Русофобия должна оплачиваться дорого, очень дорого. Тогда до наглосаксов лучше доходит», — отметил Нильс.

«У нас есть отличный свечной заводик… Попробуйте наладить поставки, если рубли есть», — не без сарказма добавила Елена.

«Санкции работают», — добавил Life.

«Пусть мёрзнут, если так хочется нас уничтожить. У них и до СВО не у всех была финансовая возможность отапливать своё жильё. Старики замерзали», — пишет Ольга.

«Так им и надо!» — не выдержал Мефодий Б.

«Спасибо Джонсону за санкции!» — прокомментировал Алексей Б.

«Ох и гарная (хорошая — А. Ц.) новость. Наконец-то Британия почувствует на себе боль и страдания», — написал Серж К.

«Прекрасно! Сколько можно жировать за счёт колоний? Попрыгайте!» — добавила Марина Л.

«Вонючие, немытые, замерзшие, с диареей от просроченных продуктов… Из последних новостей мне так представляется Европа», — отметила Олеся Ф.

«Сами санкции вводили», — смеется Евгений.

«Я всё понять не могу, как 2% мировой экономики могли вызвать такой рост цен в странах-гигантах капитализма? Или что-то не так с нашими двумя процентами и их гигантами?» — подытожил один из участников обсуждения.

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