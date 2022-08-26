26 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что с октября текущего года для домохозяйств в Британии с 1971 фунта до 3549 фунтов вырастет средний счет на оплату газа и электроэнергии.

Анна Царькова, , 17:50 — REGNUM С октября текущего года для домохозяйств в Британии с 1971 фунта до 3549 фунтов вырастет средний счет на оплату газа и электроэнергии. Об этом 26 августа со ссылкой на регулирующий орган Ofgem сообщает Financial Times.

Эберхар Кейхлау. Старуха со свечой (Аллегория огня). 17 век

Причиной увеличения предельного уровня цен на 80% является быстрый рост оптовых цен на газ и электроэнергию. В свою очередь, предельный уровень цен определяет максимальную сумму, которую среднее домохозяйство в Британии будет платить с октября месяца, уточнили в Ofgem.

В соответствии с прогнозами, к весне 2023 года предельная цена может стать выше 5000 фунтов стерлингов в год, в то время как в минувшем году она составляла 1277 фунтов.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения считают, что проблемы с ценами, с которыми столкнется Британия, являются результатом антироссийских санкций, так как Запад сильно зависит от российских ресурсов.

«Есть русская поговорка: не рой яму другому…» — отреагировала Наталья.

«Интересно, куда побегут британские беженцы?» — с сарказмом поинтересовался Александр.

«Ничего страшного: свечи, факелы, керосиновые лампы всяко подешевле…» — иронизирует Ирина.

Александр Браславский. Керосиновая лампа. 1930-е — 1940-е

«Русофобия должна оплачиваться дорого, очень дорого. Тогда до наглосаксов лучше доходит», — отметил Нильс.

«У нас есть отличный свечной заводик… Попробуйте наладить поставки, если рубли есть», — не без сарказма добавила Елена.

«Санкции работают», — добавил Life.

«Пусть мёрзнут, если так хочется нас уничтожить. У них и до СВО не у всех была финансовая возможность отапливать своё жильё. Старики замерзали», — пишет Ольга.

«Так им и надо!» — не выдержал Мефодий Б.

«Спасибо Джонсону за санкции!» — прокомментировал Алексей Б.

«Ох и гарная (хорошая — А. Ц.) новость. Наконец-то Британия почувствует на себе боль и страдания», — написал Серж К.

«Прекрасно! Сколько можно жировать за счёт колоний? Попрыгайте!» — добавила Марина Л.

«Вонючие, немытые, замерзшие, с диареей от просроченных продуктов… Из последних новостей мне так представляется Европа», — отметила Олеся Ф.

«Сами санкции вводили», — смеется Евгений.

«Я всё понять не могу, как 2% мировой экономики могли вызвать такой рост цен в странах-гигантах капитализма? Или что-то не так с нашими двумя процентами и их гигантами?» — подытожил один из участников обсуждения.

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