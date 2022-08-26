Нур-Султан, , 21:20 — REGNUM Ни Россия, ни Запад во главе с США не заинтересованы в том, чтобы загонять Казахстан в угол. Об этом заявил директор казахстанского Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, передаёт News.ru.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, причины такой позиции кроются в том, что Москва не хочет терять коридор, а западные страны считают Казахстан ключевым государством Туркестанского региона.

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Также аналитик отметил, что если раньше многовекторность политики властей Казахстана имела преимущественно стратегическое значение, то теперь она во всё большей степени обретает тактическую направленность.

«Последние зарубежные визиты президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева были в самые разные центры принятия решений. Помимо альтернативных транспортных маршрутов, мы ищем другие рынки сбыта и источники внешних инвестиций. Санкции Запада открывают возможности для Казахстана на евразийском пространстве», — подытожил Сельтеев.

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