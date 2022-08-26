Лондон, 26 августа 2022, 17:21 — REGNUM Сумму в размере €15 млн готов заплатить английский ФК «Челси» за полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает 26 августа «Спорт-экспресс».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение Захаряна с «Динамо», действующее до 30 июня 2024 г., предусматривает «отступные» в размере €15 млн для клубов из Европы.
В конце июня Российский Футбольный Союз признал футболиста лучшим молодым игроком чемпионата России сезона 2021/22.
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