Краснодар, , 17:22 — REGNUM Певица Манижа приглашена на фестиваль казачьей песни «Александровская крепость», который планируется провести в сентябре в Усть-Лабинске (Краснодарский край). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Манижа Иван Шилов © ИА REGNUM

Организаторы фестиваля — фонд «Вольное дело» — руководствуются тем, что Манижа поддерживает традиционные ценности, а песня, которую она планируют исполнит, называют «символом мультикультурности и единства России».

Известно, что к участию в фестивале приглашены казачья фольклорные ансамбли и исполнители России.

Как сообщало ИА REGNUM, Манижа с самого начала специальной военной операции России по защите Донбасса выступала с критикой этого решения, осудила политику властей России в отношении б. УССР и уехала из России.