Краснодар, 26 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Певица Манижа приглашена на фестиваль казачьей песни «Александровская крепость», который планируется провести в сентябре в Усть-Лабинске (Краснодарский край). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

Организаторы фестиваля — фонд «Вольное дело» — руководствуются тем, что Манижа поддерживает традиционные ценности, а песня, которую она планирует исполнить, называют «символом мультикультурности и единства России».

Известно, что к участию в фестивале приглашены казачьи фольклорные ансамбли и исполнители России.

Как сообщало ИА REGNUM, Манижа с самого начала специальной военной операции России по защите Донбасса выступала с критикой этого решения, осудила политику властей России в отношении б. УССР и уехала из России.