Рязань, 26 августа 2022, 17:20 — REGNUM Общая длина кромки всей территории, пройденной огнём в Рязанской области, составляет примерно 60 км. Об этом 26 августа в социальных сетях рассказал врио губернатора Павел Малков.
По данным оперативного штаба, пожар на самом сложном направлении остановлен, населённым пунктам огонь не угрожает. На некоторых близлежащих территориях сохраняется сильное задымление, поэтому власти просят жителей воздержаться от возвращения домой ещё несколько дней.
Группировку сил огнеборцев распределили по секторам, под контролем находится весь периметр пожара.