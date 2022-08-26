Рязань, 26 августа, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Общая длина кромки всей территории, пройденной огнём в Рязанской области, составляет примерно 60 км. Об этом 26 августа в социальных сетях рассказал врио губернатора Павел Малков.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

По данным оперативного штаба, пожар на самом сложном направлении остановлен, населённым пунктам огонь не угрожает. На некоторых близлежащих территориях сохраняется сильное задымление, поэтому власти просят жителей воздержаться от возвращения домой ещё несколько дней.

«Общая длина кромки всей территории, пройденной огнём, составляет примерно 60 км. Активная кромка на вчерашний день — 22 км. За прошедшую ночь на 11 км кромки пожар остановлен методом встречного пала. Это, по словам специалистов, один из самых эффективных способов тушения таких пожаров. Сейчас мы видим задымленность, но опасений она не вызывает, это результат работы по тушению. Ближайший план работы — отжечь оставшиеся 11 км северо-восточной кромки», — уточнил руководитель.

Группировку сил огнеборцев распределили по секторам, под контролем находится весь периметр пожара.