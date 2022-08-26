Архангельск, , 17:16 — REGNUM На создание инфраструктуры безопасности на дорогах Архангельской области в 2022 году направлено 18 млн рублей, сообщает региональное правительство.

За рулем upyernoz

Основные работы сосредоточены на дорожных объектах в Котласе, Новодвинске, Коряжме, Мирном, Архангельске, Северодвинске, в Вельском, Няндомском, Приморском районах, Каргопольском округе: устанавливаются современные светофоры, дорожные знаки, леерные ограждения, обновляется дорожная разметка с использованием современных материалов, обустраиваются искусственные дорожные неровности и подходы.

«В приоритетном порядке работы выполняются на дорожных объектах вблизи школ, на тех перекрестках, где по статистике чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, а также на участках с наибольшей концентрацией населения — например, вблизи общественных территорий, рядом с парками, скверами», — сообщил заместитель министра транспорта области Юрий Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года 84 российских регионах, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в нормативное состояние приведут порядка 16 тыс. км трасс и городских улиц.