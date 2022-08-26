Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Шон Каннингем, являющийся создателем хоррор-франшизы «Пятница, 13-е», намекнул, что в 2023 году её поклонники смогут увидеть новый фильм. Об этом 26 августа сообщает портал Comicbok.

Ужас. Кровь cocoparisienne

Каннингем пока не выступил с официальным заявлением, однако фанаты обратили внимание, что он обновил своё резюме на сайте Cameo. «Шон С. Каннингем снял и спродюсировал культовый фильм ужасов «Пятница, 13-е», создав культового злодея Джейсона Вурхиза. Фильм породил 12 частей, выход 13-й запланирован на следующий год», — такая информация появилась на странице режиссёра и продюсера.

Напомним, последний фильм «Пятница, 13-е» вышел более 13 лет назад, в 2009 году, он представляет собой ремейк оригинальной картины 1980-го года. Отметим, что Шон Каннингем много лет судился со сценаристом первой части Виктором Миллером из-за прав на франшизу. В 2018 году суд вынес решение, согласно которому права на оригинальный сценарий и персонажей первого фильма «Пятница 13-е» принадлежат Миллеру, Каннингем же сохранил за собой право использовать взрослого Джейсона Вурхиза, а также его культовую хоккейную маску, которая стала главным символом франшизы.

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