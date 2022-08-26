Губкин, Белгородская область, 26 августа 2022, 17:18 — REGNUM В фиктивной постановке на миграционный учёт иностранцев подозревают жительницу Губкина Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 26 августа официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Уголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщина предоставляла иностранным гражданам возможность прописаться в своём жилище. При этом фактически мигранты в доме не проживали.

В отношении белгородки возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.