Губкин, Белгородская область, 26 августа 2022, 17:18 — REGNUM В фиктивной постановке на миграционный учёт иностранцев подозревают жительницу Губкина Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 26 августа официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.
Женщина предоставляла иностранным гражданам возможность прописаться в своём жилище. При этом фактически мигранты в доме не проживали.
В отношении белгородки возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.