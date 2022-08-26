Губкин, Белгородская область, 26 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В фиктивной постановке на миграционный учёт иностранцев подозревают жительницу Губкина Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 26 августа официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Женщина предоставляла иностранным гражданам возможность прописаться в своём жилище. При этом фактически мигранты в доме не проживали.

В отношении белгородки возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.