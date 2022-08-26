Бердянск, Бывш. УССР, , 17:10 — REGNUM Раненный при взрыве в городе Бердянске (Запорожская область, б. УССР) заместитель начальника городского ГАИ Александр Колесников умер, сообщили 26 августа в местной администрации.

Современные бандеровцы

«Заместитель начальника ГАИ города Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теракт совершён при помощи взрывного устройства, прикреплённого к дереву возле центра размещения беженцев из Мариуполя. За забором центра расположена спортплощадка, на которой, к счастью, не было детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Колесников был ранен в результате теракта бандеровских боевиков.

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