Уфа, , 17:14 — REGNUM Количество дорожно-транспортных происшествий и число погибших в результате ДТП граждан снижается в Башкирии. Об этом 26 августа сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Булушев в интервью корреспондентам телеканала «Россия-Башкортостан».

Дорожные камеры

Он напомнил, что в регионе разработают региональную программу по повышению безопасности дорожного движения.

Министр сообщил, что в Башкирии по сравнению с 2021 годом, уменьшается число ДТП (почти на 15%) и количество погибших в них граждан (почти на 20%).

Он сообщил, что одной из действенных мер, которая принуждает водителей соблюдать правила дорожного движения является установка камер фотовидеофиксации.

«К примеру, мы поставили камеры на самых оживленных участках федеральных трасс, где часто происходили ДТП с погибшими. И сегодня там резко снизилась аварийность — водители смотрят друг на друга и перед камерами сбрасывают скорость и снижается общая скорость транспортного потока», — сообщил Булушев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на дорогах в Башкирии в 2022 году установили еще 800 комплексов для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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