Москва, , 17:07 — REGNUM Среднегодовой объем продаж ювелирных украшений в России составляет 250 млрд руб. По данным Росстата продажи в первом квартале этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 20%. Однако, как рассказал ИА REGNUM Илья Клюев, президент ювелирного клуба Cluev, говорить о результатах этого года пока слишком рано.

Что изменилось на российском ювелирном рынке после ухода западных брендов?

Российский рынок очень неоднороден. В массовом сегменте доминируют украшения отечественных производителей стоимостью от пяти до тридцати тысяч рублей. Конечно, на продажи очень влияет экономическое положение среднего класса. А в люксовом сегменте, где украшения стоят от ста тысяч до одного миллиона рублей, флуктуации спроса менее чувствительны, так как в этом ценовом диапазоне в России предлагалась только продукция западных брендов. Кстати, это ни много ни мало ровно половина рынка. Очевидно, что заменить быстро такое количество изделий невозможно. Возникает вопрос, что будут делать клиенты ушедших из России компаний.

Разве это не предоставляет возможностей для российских ювелиров занять освободившуюся нишу?

С одной стороны это открывает окно возможностей для отечественных ювелиров проявить себя. С другой стороны, люксовый сегмент предполагает предоставление особого сервиса, изысканного маркетинга и очень высоких стандартов качества. К сожалению, пока значимых примеров успешных российских компаний мы здесь не видим.

Что касается эксклюзивных, так называемых «ультралюксовых» украшений с многомиллионной стоимостью, то здесь ничего не изменилось. CLUEV многие годы очень уверенно конкурировал на этом поле с западными брендами и их уход привел к резкому увеличению нашего бизнеса. Но нужно понимать, что это очень небольшой по объему сегмент. Для крупных брендов это престижное, но малозначащее с точки зрения продаж направление. Деньги зарабатываются на коллекциях серийных украшений. Наша успешность в создании уникальных драгоценностей совсем не гарантирует автоматического успеха в освободившейся огромной нише люкса, куда мы устремились в последнее время.

Готовы ли российские клиенты всерьез воспринимать отечественные украшения в качестве альтернативы известным международным брендам?

Хороший вопрос. Думаю, ответ на него будет положительный. Популярность марки Sokolov в массовом сегменте показывает, что люди с удовольствием приобретают недорогие отечественные украшения. Можно говорить, что особой альтернативы недорогим и простым украшениям из серебра в России и нет, но нужно поставить высокую оценку маркетинговой стратегии и менеджменту, и этим можно гордиться.

В люксовом сегменте мы только в самом начале пути. Мне кажется, ключом к сердцам русских клиентов является пассионарность и увлеченность своим делом новых брендов. Их миссией будет не просто предложить красивые, качественные и актуальные украшения. Нужно создать современное ювелирное искусство, которое будет трендовым, узнаваемым и признанным во всем мире.

Какие шаги Вы считаете нужно предпринять российским ювелирам, чтобы использовать новые возможности и добиться серьезных успехов в премиальном сегменте?

Действительно, до недавнего времени желающие развиваться в люксе сталкивались с жесткой конкуренцией со стороны известных западных компаний. Да, их товары и сервис зачастую не отличались особым качеством, а цена вызывала вопросы и недоумение. Все компенсировал великолепно продуманный маркетинг, который искусно вуалировал существующие проблемы.

У нас в России есть великолепные мастера, собственные техники огранки камней и исторические традиции успеха в ювелирном деле. Без сомнения, мы можем создать запрашиваемое клиентами количество превосходных украшений. Но это только половина дела. Людям нужно имя и сейчас время брендов.

Таким образом, вопрос в том, как качественный продукт сделать брендом? Бренд — это идея и люди, которые объединены вокруг идеи. Если это есть, то можно начинать творить историю.

Сейчас CLUEV фактически начинает продвигать два новых бренда. CLUEV JEWELERY — это коллекции художественных украшений с цветными камнями, ELIA’S DIAMONDS — украшения с бриллиантами. Особенностью этих брендов, кроме технологических новинок и оригинального дизайна является то, что они полностью созданы в России. Здесь есть вдохновляющая идея, большая и жизненная, которая объединила вокруг себя единомышленников - создать современный взгляд на красоту и роскошь по-русски. Это однозначно принесет плоды.

Вы упомянули бриллианты. Сейчас много говорится о высокой инфляции и риске дефолта в крупнейших мировых экономиках. Можно ли рассматривать драгоценные камни как защитный актив?

Бриллианты и другие камни на протяжении тысячелетий обладают непререкаемой ценностью как актив для сохранения капитала. Их легко перевозить, хранить. Ими можно пользоваться, превратив в ювелирные украшения. Их всегда можно продать, потому что спрос все больше превышает предложение.

У нас в России есть большие запасы алмазов, так что у каждого гражданина в соответствии с доходами должна была бы быть коллекция превосходных бриллиантов. До недавнего времени это было затруднительно, поскольку все алмазы продавались за рубеж. Сейчас ситуация стремительно меняются, и такие новые бренды как ELIA’S DIAMONDS способны превратить Россию в мировой центр огранки и продажи бриллиантов.