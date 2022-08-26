Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Совет по надзору за бухгалтерским учетом в публичных компаниях (PCAOB) США заключил соглашение с регулирующими органами Китая о разрешении на проведении проверок аудиторских записей китайских компаний, зарегистрированных в Соединённых Штатах, сообщает 26 августа Reuters.

Пекин

Американский регулятор давно требует доступа к аудиторским документам китайских компаний, зарегистрированных на бирже в США, однако Пекин с неохотой разрешает зарубежным органам инспектировать свои фирмы, ссылаясь на соображения безопасности.

Издание отмечает, что соглашение знаменует собой серьезный прогресс в американо-китайских торговых отношениях и «принесет облегчение» сотням китайских компаний и инвесторам, вложившим миллиарды долларов в фирмы, связанные с рынком США.

Напомним, ранее сообщалось, что китайским компаниям может быть запрещен доступ на американские биржи, если Китай не выполнит требование Вашингтона о предоставлении полного доступа к бухгалтерским документам своих фирм, зарегистрированных в Соединённых Штатах.

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