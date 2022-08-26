Брянск, 26 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Мемориальные доски в память о героях, погибших в боях с нацистами на территории б. УССР, открыли 26 августа в четырёх школах Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

На здании школы № 14 уже установлены пять досок в честь выпускников — героев Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Теперь к ним добавили имена защитников Донбасса — лейтенанта Андрея Юркова и командира отделения Никиты Лобурца.

В бежицкой гимназии № 2 учился гвардии старший лейтенант Никита Самойлов, Брянская кадетская школа имени Героя России В. И. Шкурного увековечила имя капитана Кирилла Данечкина.

Все военнослужащие награждены орденом Мужества посмертно.