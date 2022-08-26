Верхнеуслонский район, Татарстан, 26 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Специалисты не нашли превышений предельно допустимых значений вредных веществ в пробах воды, взятых в Верхнеуслонском районе Татарии. Об этом 26 августа сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Пробы воды

После появившейся публикации о загрязнении воды в Куйбышевском водохранилище у берега Верхнеуслонского района 24 августа были взяты пробы.

Исследования показали, что кислотность, удельная электропроводность, содержание кислорода находятся в пределах нормы. Не выявили отклонений и по содержанию азота аммонийного и нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, несоответствие микробиологическим нормативам выявили специалисты управления Роспотребнадзора Амурской области в реке Томь возле Белогорска. Купаться в ней запрещено.

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