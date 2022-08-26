Калмыкия, 28 июня, 2010, 16:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Калмыкии Олег Кичиков в ходе встречи руководством Минераловодского отделения Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "Российские Андреем Черняевым договорился о том, что на капитальный ремонт участка железнодорожного пути Элиста - Дивное протяженностью 50 километров будет направлено 230 млн рублей в текущем году. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе правительства республики. В настоящее время техническое состояние ветки ограничивает скорость движения товарных поездов до 35-40 км в час.

Напомним, в 2006 году пассажирский поезд Элиста - Москва, состоящий на отрезке Элиста - Светлоград из одного вагона, был отменен. В разное время руководство Калмыкии заявляло о намерении построить прямую железнодорожную ветку Элиста - Волгоград, что в два раза сократило бы время следования, однако ОАО " РЖД " не поддержало проект. Кроме того, Кирсан Илюмжинов заявлял о том, что ряд инвесторов годов построить частную железную дорогу Элиста - Аксарайское. Проект не был реализован.