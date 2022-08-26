Уфа, , 17:11 — REGNUM 94 млрд рублей предусмотрено на развитие системы образования в Башкирии в 2022 году. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Цифровой мир

Сообщается, что руководство региона активно привлекает федеральные средства, с 2019 года Башкирия участвует в реализации национального проекта «Образование». За это время удалось обновить материально-техническую базу 382 школ, 369 образовательных организаций были оснащены необходимым оборудованием для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, в 2022 году в Сибае новое цифровое оборудование получат три школы (№ 5, № 8 и лицей «Ирандык»).

Отмечается, что в результате будет создано 60 ученических мест для допобразования.

Сообщается, что в 2022 года Башкирия включилась в федеральную программу по модернизации учебных заведений. Так, до 2026 года планируется отремонтировать свыше 365 школ, при этом капремонт уже проведен в 63 зданиях.

«Наша республика вошла в тройку пилотных регионов по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России». В 150 школах региона уже в этом году будут унифицированы подходы во всех направлениях деятельности: знания, здоровье, творчество и профессиональная ориентация. В их число включена и пятая сибайская школа», — приводит пресс-служба слова Назаров.