Нью-Йорк, США, 26 августа, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка раскритиковали губернатора Техаса Грега Эбботта, который отправил на Манхэттен очередную крупную группу мигрантов в знак протеста против бездействия Демократической партии в вопросе миграционного кризиса, сообщает Fox News.

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

25 августа Эбботт отправил из Техаса в Нью-Йорк более 200 просителей убежища, а за день до этого в город из прибыли рекордные 237 нелегалов.

После этого городские власти, несмотря на заявления о готовности встречать мигрантов с распростертыми объятиями, всё же начали укорять Эбботта за то, что он якобы «политизирует ситуацию».

«Он использует просителей убежища в качестве оружия. Это позорно, и наша моральная обязанность — осудить использование людей в политических целях», — заявил комиссар управления Нью-Йорка по делам иммигрантов Мануэль Кастро.

Ранее Грег Эбботт выпустил специальное распоряжение, согласно которому нелегальные мигранты, проникающие на территорию Техаса, должны отправляться на автобусах в столицу страны Вашингтон и другие крупные города, находящиеся под руководством Демократической партии. Таким образом он старается привлечь внимание к миграционному кризису, затронувшему его пограничный штат.