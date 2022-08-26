Мадрид, 26 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Глава администрации премьер-министра, министр по связям правительства с Кортесами и демократической памяти Феликс Боланьос обрушился на «Народную партию» (Partido Popular) с критикой за «токсичную» оппозиционность, которую она проводит «против граждан». Об этом сообщает агентство EFE.

La Moncloa Феликс Боланьос

По его словам, «Народная партия» отвергла в Конгрессе депутатов «здравые» меры по энергосбережению, аналогичные тем, которые были приняты в других европейских странах без обсуждения.

Ранее «Народная партия» не поддержала инициативу правительства по плану энергосбережения в стране.