Москва, 26 августа, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Условия въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан будут изменены, заявил 26 августа заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев.

Er.ru Дмитрий Медведев

На заседании комиссии СБ РФ, посвящённом совершенствованию государственной миграционной политики России, Медведев сказал, что настала необходимость комплексно решить вопросы этой сферы.

Медведев пояснил, что с этой целью «готовится новый всеобъемлющий законопроект», регулирующий условия въезда, выезда и пребывания в России граждан других стран.