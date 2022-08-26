Вашингтон, 26 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Джеффри Дин Морган выложил в Сеть фанатский постер четвёртого сезона сериала «Пацаны» после того, как СМИ сообщили, что он официально присоединился к актёрскому составу шоу. Об этом 26 августа сообщает портал Comicbook.

Постер фильма «Пацаны»

«Арт для 4 сезона готов», — так Морган прокомментировал публикацию. Автором изображения, которое опубликовал актёр, является пользователь MartinaTWD. Коллаж представляет собой известный плакат, в основу которого лёг постер из оригинального комикса Гарта Энниса и Дарика Робертсона.

На нём к отряду «Пацаны» «присоединился» сам Морган. Отметим, что пока Amazon не сообщила, какого персонажа сыграет звезда «Ходячих мертвецов», но отметила, что актёр получил постоянную роль. Ожидается, что он появится в нескольких эпизодах четвёртого сезона.

Напомним, первую серию третьего сезона «Пацанов» потоковый сервис Amazon Prime Video показал 3 июня 2022 года, последний эпизод появился на сайте онлайн-кинотеатра 8 июля 2022-го. В качестве шоураннера (главного продюсера) проекта выступает Эрик Крипке.