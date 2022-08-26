Загреб, 26 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. После двухлетнего перерыва в Хорватии прошел обычный туристический сезон, по крайней мере, по количеству прибытий и ночевок, а некоторые направления превзошли рекордные результаты 2019 года, сообщает загребское издание Poslovni dnevnik.

Хорватия

По данным eVisitor, за первые семь месяцев по всей Хорватии было всего на 5% меньше ночевок, чем в 2019 году, а в июле количество ночевок было на 4% ниже, чем до пандемии. В Хорватии за первые семь месяцев 2022 года было 10,3 млн прибытий и 54,3 млн ночевок, а только за июль там отдохнуло 4,5 млн туристов.

Наибольшее количество ночевок было у гослей из Германии (11,4 млн), Словении (6 млн), Австрии (4,4 млн), Польши (3,5 млн), Чехии (3,5 млн), Словакии (1,9 млн).) и Великобритании (1,9 млн). По типу размещения больше всего ночевок приходилось на бытовые объекты (20,2 млн), гостиницы (12,2 млн) и кемпинги (10,9 млн).

Согласно направлениям, наибольшее количество ночевок с начала года было в Ровине (2,4 миллиона), Дубровнике (2 миллиона), Порече (1,9 миллиона), Сплите (1,6 миллиона) и Умаге (1,5 миллиона).