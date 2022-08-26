Вашингтон, 26 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Майк Помпео не исключил выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года, «независимо от того, кто еще решит участвовать в выборах», сообщает 26 августа Fox News.

(сс) U.S. Department of State Майк Помпео

«Если я приду к убеждению, что должен стать президентом и мне есть что предложить американскому народу, тогда я буду баллотироваться, независимо от того, кто решит участвовать в гонке», — заявил он.

Отметим, что экс-президент США Дональд Трамп, при котором Майк Помпео занимал должность госсекретаря, уже дал понять, что будет баллотироваться на второй срок.

В последнее время Помпео путешествует по стране, поддерживая кандидатов от Республиканской партии на промежуточных выборах в Сенат США. При этом он уже не раз намекал, что и сам может баллотироваться в 2024 году, хотя официального заявления об этом с его стороны еще не было.