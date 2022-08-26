Ульяновск, 26 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в даче 2 млн рублей взятки чиновнику. Об этом сообщает следственное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Под подозрение попал 59-летний предприниматель. Правоохранители считают, что в июле 2022 года он дал взятку в размере 2 млн рублей должностному лицу правительства Ульяновской области. По версии следствия, деньги были переданы за оказание содействия в победе в торгах по поставке медицинского оборудования.

В ведомстве отмечают, что чиновник сообщил об этом в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Расследование продолжается, устанавливаются все детали происшествия.

Напомним, что ранее в Димитровграде Ульяновской области оштрафовали на 1 млн рублей коммерческую организацию, директор которой передал взятку бывшему ветеринарному врачу.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года стало известно, что в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении шестерых студентов, которых обвинили в даче взятки.

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