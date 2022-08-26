Киев, 26 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Страны Европы слишком медленно отправляют помощь киевскому режиму, заявил 26 августа советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом сообщила американская газета Hill.

Подоляк выразил претензии в отношении медленных по сравнению с США поставок Европой помощи Киеву.

Назвав их «так называемой традиционной Европой», уточнив, что речь идёт о Германии, Франции и Италии, советник Зеленского раскритиковал их за слишком медленную отправку поддержки по сравнению со скоростью реакции Соединенных Штатов.

По его словам, ускорение отправки подачек Киеву будет «более уместным».