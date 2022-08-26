Чернышенко: В Кировской области есть чёткая связь — вуз, наука и бизнес
Киров, 26 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров посетили Вятский государственный университет
Совместно с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Соколовым и ректором ВятГУ Валентином Пугачом они обсудили итоги приёмной кампании и готовность вуза к новому учебному году.
Кроме того, Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову были презентованы научно-технологические разработки ВятГУ, которые ведутся в рамках реализации программы «Приоритет-2030».
Вице-премьер отметил, что в этом году в Вятском госуниверситете план приёма на бюджетные места выполнен на 95%. Наибольшей популярностью пользуются IТ-специальности. По ним конкурс достигал 50 человек на место. Это в первую очередь результат правительственных мер поддержки, разработанных по поручению Президента.
Как рассказал ректор ВятГУ, в 2022 году план приёма в Вятский государственный университет составил 2486 бюджетных мест, из них 1750 — по программам бакалавриата и специалитета. Всего в ходе приёмной кампании поступило 32 тыс. заявлений. Из них 27 тыс. — по программам бакалавриата и специалитета. На бюджетные места зачислен 1651 абитуриент. Объявлен дополнительный набор.
В рамках визита проверили и систему безопасности вуза. Была проведена учебная тренировка сотрудников по отработке террористической угрозы. Условный нарушитель попытался проникнуть в здание университета. Он был остановлен охранником, который активировал тревожную кнопку. Прибывший наряд Росгвардии нейтрализовал нарушителя.
Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову представили современные научные разработки, выполненные учёными и студентами вуза в рамках реализации программы «Приоритет-2030». Например, здесь создаются новые материалы и технологии для водородных генераторов и топливных элементов на основе керамических и полимерных мембран, а также решается проблема снижения калорийности пищевых продуктов за счёт применения сахарозаменителей.
Кроме того, ВятГУ планирует участвовать во второй очереди программы «Передовые инженерные школы». Технологическими партнёрами станут АО «Лепсе» и ООО «Нанолек».
Дмитрий Чернышенко рекомендовал правительству Кировской области проработать вопрос о создании консорциума предприятий для участия университета в программе «Передовые инженерные школы».