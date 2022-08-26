Киров, 26 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров посетили Вятский государственный университет

Официальный сайт правительства РФ Дмитрий Чернышенко

Совместно с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Соколовым и ректором ВятГУ Валентином Пугачом они обсудили итоги приёмной кампании и готовность вуза к новому учебному году.

Кроме того, Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову были презентованы научно-технологические разработки ВятГУ, которые ведутся в рамках реализации программы «Приоритет-2030».

«В Кировской области есть чёткая связь — вуз, наука и бизнес. Глава региона Александр Соколов создаёт условия для развития кадров. Важно, что у разработок есть технологический партнёр — здесь, в Кирове. Региону, вузу и кировским предприятиям необходимо совместно работать над задачей подготовки инженерных кадров для экономики области, в том числе проработать заявку на создание передовой инженерной школы. Также мы отметили, что на базе ВятГУ в рамках программы «Приоритет-2030» создаются научные разработки, с колёс внедряемые в жизнь. Часть из них перспективны с точки зрения импортозамещения иностранных аналогов. Это важнейшая работа учёных и студентов по обеспечению технологического суверенитета в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным», — сказал Дмитрий Чернышенко.

«В 2021 году в ПФО вузы окончили около 160 тысяч студентов. Важно, чтобы они выпускались хорошими специалистами, а не просто получили образование. Для этого нужна практическая база, взаимодействие с предприятиями, чтобы они тоже участвовали в подготовке высококвалифицированных кадров», — добавил Игорь Комаров.

Вице-премьер отметил, что в этом году в Вятском госуниверситете план приёма на бюджетные места выполнен на 95%. Наибольшей популярностью пользуются IТ-специальности. По ним конкурс достигал 50 человек на место. Это в первую очередь результат правительственных мер поддержки, разработанных по поручению Президента.

Как рассказал ректор ВятГУ, в 2022 году план приёма в Вятский государственный университет составил 2486 бюджетных мест, из них 1750 — по программам бакалавриата и специалитета. Всего в ходе приёмной кампании поступило 32 тыс. заявлений. Из них 27 тыс. — по программам бакалавриата и специалитета. На бюджетные места зачислен 1651 абитуриент. Объявлен дополнительный набор.

«Вятский государственный университет — один из ведущих вузов нашего региона, здесь обучаются тысячи студентов. Для Кировской области важно, что ребята продолжают своё образование на малой родине, большинство из них приходят затем работать на кировские предприятия. Регион взаимодействует с вузами, в том числе с ВятГУ, по вопросам подготовки кадров, необходимых экономике, промышленным предприятиям. На территории Кировской области создана крепкая научная база, научные разработки ведёт целый ряд институтов и университетов. Сегодня Вятский государственный университет представил несколько своих последних разработок, которые могут внести весомый вклад не только в развитие науки, но и стать полезными и даже жизненно важными для тысяч людей. И мы поддерживаем любую инициативу со стороны научного сообщества, если это во благо людей, нашего региона или нашей страны», — сказал Александр Соколов.

В рамках визита проверили и систему безопасности вуза. Была проведена учебная тренировка сотрудников по отработке террористической угрозы. Условный нарушитель попытался проникнуть в здание университета. Он был остановлен охранником, который активировал тревожную кнопку. Прибывший наряд Росгвардии нейтрализовал нарушителя.

Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову представили современные научные разработки, выполненные учёными и студентами вуза в рамках реализации программы «Приоритет-2030». Например, здесь создаются новые материалы и технологии для водородных генераторов и топливных элементов на основе керамических и полимерных мембран, а также решается проблема снижения калорийности пищевых продуктов за счёт применения сахарозаменителей.

Кроме того, ВятГУ планирует участвовать во второй очереди программы «Передовые инженерные школы». Технологическими партнёрами станут АО «Лепсе» и ООО «Нанолек».

Дмитрий Чернышенко рекомендовал правительству Кировской области проработать вопрос о создании консорциума предприятий для участия университета в программе «Передовые инженерные школы».