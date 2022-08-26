Таллин, 26 августа, 2022, 16:34 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

В новом учебном году за парты в 57 общеобразовательных муниципальных школах Таллина сядут 48 589 учеников. Об этом сообщила пресс-служба столичной городской управы.

В первый класс в Таллине отправятся 3 868 ребят, то есть примерно столько же, сколько в 2021 году. Однако тенденция показывает сокращение числа первоклассников, так как рождаемость снизилась.

В десятые классы в столице пойдут 3 715 учеников, что почти на 100 больше, чем в прошлом году, в общей сложности гимназистов будет 10 509, что примерно на 300 больше, чем в 2021 году.

По сравнению с 2021 годом общее количество учеников выросло примерно на 1 350 человек. За последние десять лет общее число школьников возросло более чем на 11 600 человек. Это в основном связано с массовым переездом эстоноземельцев из провинции в столичный регион.

Точные данные о числе учеников будут уточнены к 10 сентября нынешнего года, когда школы передадут данные в Эстонскую образовательную инфосистему (EHIS).