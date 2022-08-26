Таллин, 26 августа, 2022, 16:31 — ИА Регнум.

Pulux11 Прокат электросамокатов

Если в начале летнего сезона поездка на прокатных электросамокатах Bolt обходилась в Эстонии в 11 евроцентов за минуту (12 центов в Таллине), то к концу августа цены увеличились почти вдвое.

Об этом сообщило эстонское издание Postimees. В настоящее время аренда самоката Bolt стоит 20 евро центов/мин в Таллине и Хаапсалу, 21 евроцент в Тарту и 22 евроцента/мин в Пярну. В других городах Эстонии за пользование самокатом Bolt придется заплатить 18 евроцентов за минуту.

Как и Bolt, второй по величине эстонский оператор электросамокатов Tuul также поднял цены.

Если в первой половине лета жители столицы могли арендовать у них электросамокаты по цене 15 евроцентов за минуту, то в середине июля цена в Таллине была повышена до 19 евроцентов, а в Пярну аренда самоката Tuul обойдется в 20 евроцентов за минуту.

Обе фирмы аргументировали кардинальное повышение расценок на свои услуги заметным ростом расходов и возросшей инфляцией.