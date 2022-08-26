Москва, 26 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. О том, что ВСУ готовили наступление на Херсон, сообщил 26 августа в интервью СМИ военный историк Юрий Кнутов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что российские силы предотвратили это наступление: по плацдарму ВСУ был своевременно нанесён удар, уничтожен примерно полк бандеровцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа руководство Херсонской области скептически оценило обещания ВСУ провести наступление на регион.