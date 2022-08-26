Подгорица, 26 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Черногории государственная ИТ-структура вновь стала объектом организованных кибератак, сообщает государственное телевидение RTCG.

Ivan David Gomez Arce Хакер

Как сообщили телевидению в Агентстве национальной безопасности Черногориии (АНБ), это была атака, которую «координировали российские службы»

Премьер-министр страны Дритан Абазович заявил, что кибератаки политически мотивированы.

«Это очень серьезный вопрос, и это очень серьезное нападение. Мы следим за ситуацией, также задействованы Агентство национальной безопасности, Управление полиции, Министерство обороны. На мой взгляд, это политически мотивированное нападение», — сказал Абазович журналистам.

Из-за хакерских атак Абазович назначил на вечер пятницы, 26 августа, заседание Совета национальной безопасности.